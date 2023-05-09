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Shot: взрывотехники обезвредили вторую мину на месте подрыва Прилепина

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что взрывотехники обезвредили вторую противотанковую мину на месте покушения на писателя Захара Прилепина.

На месте подрыва Прилепина обезвредили вторую мину
© Газета.Ru

По имеющимся данным, мину обнаружили на обломках машины писателя в воскресенье, 7 мая. К ней было прикреплено самодельное взрывное устройство.

Ранее пресс-служба Прилепина сообщила, что состояние писателя оценивается как стабильное.

Автомобиль Audi Q7, в салоне которого находился Захар Прилепин, взорвался на трассе в Борском районе Нижнего Новгорода. Врачи госпитализировали писателя с ранением обеих ног. В машине вместе с Прилепиным находилась его дочь. По данным Baza, она покинула автомобиль за несколько минут до взрыва. Водитель машины погиб на месте.

Появились подробности о состоянии Прилепина после покушения

Сообщалось, что Захар Прилепин возвращался с территории ЛДНР в Нижегородскую область. По данным 112, взрывное устройство находилось в нижней части двигателя машины. Его масса составила не менее 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.

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