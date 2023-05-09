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Shot: беспилотник с двумя камерами упал на участке в Подмосковье

Беспилотный летательный аппарат с двумя камерами упал в Орехово-Зуевском городском округе над участком 38-летней жительницы поселка Тополиного. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дрон с двумя камерами упал на участке в Подмосковье
© Газета.Ru

Отмечается, что дрон некоторое время летал над участком женщины, после чего врезался в дерево и упал. Затем она вызвала полицию.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов осмотрели беспилотник и не обнаружили взрывных устройств. Карта памяти, согласно предварительным данным, отсутствовала. Причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что над Азовским морем в Крыму вечером 8 мая сбили неизвестный беспилотный летательный аппарат. По информации Baza, беспилотник был сбит над морем неподалеку от села Глазовка Ленинского района.

В Подмосковье дрон рухнул на территорию детского сада «Петушок»

Также 8 мая житель Москвы сообщил правоохранителям о случае, когда двое полицейских пытались запустить на улице квадрокоптер.

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