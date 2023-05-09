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Гражданин Армении открыл стрельбу в "Пятерочке" на улице Коллонтай в Петербурге

В Петербурге 40-летний мужчина открыл стрельбу в магазине «Пятерочка». Об этом сообщает 78.ru.

Мужчина открыл стрельбу в магазине в Петербурге
© РИА Новости

Инцидент произошел 8 мая в супермаркете на улице Коллонтай. По данным источника, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом дебошир стал стрелять в сторону товара и других посетителей. Ранив одного из покупателей, злоумышленник скрылся.

Вскоре правоохранители задержали стрелка, им оказался гражданин Армении. В отношении него составили административный протокол, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Волгограде конфликт между двумя компаниями молодых людей закончился стрельбой.

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