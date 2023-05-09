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Ребенок на спор повис на окне 19-го этажа в Москве

Девятилетняя девочка на спор повисла на окне 19-го этажа в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. Ребенок не пострадал.

Ребенок на спор повис на окне 19-го этажа в Москве
© Александр Казаков / Коммерсантъ.

По имеющейся информации, свисающую с окна балкона многоэтажки девочку заметила соседка. Женщина сразу же вызвала оперативников. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что школьники играли в игру, в которой на спор выполняли желания друг друга. Так, приятель девочки заставил ее повиснуть на руках на окне балкона.

Выяснилось также, что семья ребенка считается благополучной и ранее никаких инцидентов у них не происходило. Однако теперь родителей школьницы начнут проверять правоохранительные органы.

Ранее в Подмосковье годовалый ребенок упал с четвертого этажа и выжил.

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