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Число жертв пожаров в Курганской области снова выросло

В Курганской области снова выросло число жертв масштабных природных пожаров. На данный момент стало известно о 21 погибшем, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах региона.

Число жертв пожаров в Курганской области снова выросло
© РИА Новости

Там также пояснили, что число погибших может вновь увеличиться.

Ранее сообщалось о 19 погибших из-за пожаров в регионе. Кроме того, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее жители Курганской области рассказали «Ленте.ру» о последствиях бушующих в регионе масштабных пожаров. В разговоре из местных жительниц заявила, что обстановка нормализуется.

При этом глава МЧС России Александр Куренков выразил мнение, что с природными пожарами в Курганской области удастся справиться уже сегодня, 9 мая.

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