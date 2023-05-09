В парке Саратова женщина и ребенок погибли при обрушении дерева. Об этом сообщает информационное агентство «Регион 64».

Несчастный случай произошел в российском городе 9 мая. В результате происшествия еще двое несовершеннолетних и одна женщина пострадали и были госпитализированы. Обстоятельства случившегося устанавливаются спасателями.

В июне прошлого года житель Москвы пострадал при падении дуба на улице города. Дерево весом несколько тонн обрушилось на россиянина и проломило ему голову. Сухой дуб высотой около десяти метров упал на 27-летнего горожанина, который ожидал под деревом своих друзей.