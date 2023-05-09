В Петербурге пьяный мужчина устроил поножовщину в баре

В Санкт-Петербурге в баре произошел конфликт между двумя мужчинами. После словесной перепалки один из них ударил другого ножом. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Прибывшие по вызову правоохранители оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Раненый мужчина был госпитализирован в одну из городских клиник в тяжелом состоянии.

Источник телеканала отметил, что нападавший пришел в бар уже в состоянии алкогольного опьянения.

После инцидента злоумышленник пытался покинуть место происшествия, но был задержан росгвардейцами и доставлен в полицию.