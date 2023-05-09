Параплан упал около села Светлое Озеро в Татарстане, пилот погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Других подробностей не приводится. В настоящее время на месте инцидента работают спасатели.

Ранее сообщалось, что не менее 26 парапланеристов попали в ураган в турецком Олюденизе.

В ноябре прошлого года в краснодарском городе Хадыженск параплан с мотором упал на припаркованный у одного из домов автомобиль. Погибли двое мужчин. Предполагалось, что причиной падения параплана могли стать вихревые потоки, из-за чего крыло накренилось и пилот не справился с управлением. В параплане находились пилот Сергей Сердюк и пассажир Иван Светашов.