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Параплан упал около села Светлое Озеро в Татарстане

Параплан упал около села Светлое Озеро в Татарстане, пилот погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Параплан упал около села Светлое Озеро в Татарстане
© РИА Новости

Других подробностей не приводится. В настоящее время на месте инцидента работают спасатели.

Ранее сообщалось, что не менее 26 парапланеристов попали в ураган в турецком Олюденизе.

В ноябре прошлого года в краснодарском городе Хадыженск параплан с мотором упал на припаркованный у одного из домов автомобиль. Погибли двое мужчин. Предполагалось, что причиной падения параплана могли стать вихревые потоки, из-за чего крыло накренилось и пилот не справился с управлением. В параплане находились пилот Сергей Сердюк и пассажир Иван Светашов.

В июне 2022 года в Пермском крае, в деревне Мыльники Кунгурского района в результате крушения мотопараплана погиб один мужчина.

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