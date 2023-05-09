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Пожар произошел в квартире жилого дома на центре Москвы

В квартире жилого дома в центре столицы произошел пожар. Об этом во вторник, 9 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел в квартире жилого дома на центре Москвы
© АГН Москва

Уточняется, что возгорание случилось в квартире на третьем этаже жилого дома 60/2 на улице Щепкина. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту происшествия и ликвидировали возгорание. В результате пожара спасли четырех человек, один из которых ребенок. Итоговая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Еще один пожар произошел в подмосковной Балашихе вечером 2 мая. Загорелись бытовки. Огонь распространился на 300 квадратных метров. В результате погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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