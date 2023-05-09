Пожар произошел в квартире жилого дома на центре Москвы

В квартире жилого дома в центре столицы произошел пожар. Об этом во вторник, 9 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

© АГН Москва

Уточняется, что возгорание случилось в квартире на третьем этаже жилого дома 60/2 на улице Щепкина. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту происшествия и ликвидировали возгорание. В результате пожара спасли четырех человек, один из которых ребенок. Итоговая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.