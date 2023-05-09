Неизвестные подожгли релейный шкаф в Саратовской области

Очередная диверсия произошла на железнодорожных путях в Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на перегоне Покровск – Анисовка в Энгельсском районе. По данным источника, днем 9 мая оборудование показало ложную занятость на одном из путей. Прибывшие на место железнодорожники обнаружили горящий релейный шкаф.

Позже правоохранители установили, что неизвестные взломали дверцу оборудования, облили его горючим и долили жидкость до костра. Также силовики обнаружили несколько окурков и зафиксировали следы от обуви подозреваемых преступников.

В настоящий момент полиция устанавливает личности поджигателей.