Shot: неизвестные подожгли релейный шкаф в Саратовской области
Очередная диверсия произошла на железнодорожных путях в Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел на перегоне Покровск – Анисовка в Энгельсском районе. По данным источника, днем 9 мая оборудование показало ложную занятость на одном из путей. Прибывшие на место железнодорожники обнаружили горящий релейный шкаф.
Позже правоохранители установили, что неизвестные взломали дверцу оборудования, облили его горючим и долили жидкость до костра. Также силовики обнаружили несколько окурков и зафиксировали следы от обуви подозреваемых преступников.
В настоящий момент полиция устанавливает личности поджигателей.
Ранее стало известно, что ФСБ РФ задержала трех подозреваемых в попытке диверсии на Южно-Уральской железной дороге.