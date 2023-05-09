В Ленобласти охотник случайно прострелил себе живот, целясь в глухаря

В Ленинградской области охотник случайно ранил себя из ружья. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел ночью 8 мая в поселке Бор, где пострадавший охотился на глухаря. По данным источника, 43-летний мужчина получил огнестрельное ранение в области живота.