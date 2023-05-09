В Ленобласти охотник случайно прострелил себе живот, целясь в глухаря
В Ленинградской области охотник случайно ранил себя из ружья. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел ночью 8 мая в поселке Бор, где пострадавший охотился на глухаря. По данным источника, 43-летний мужчина получил огнестрельное ранение в области живота.
В результате охотника госпитализировали, его состояние оценивают как крайне тяжелое. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.