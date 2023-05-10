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В Московской области нашли скелет пропавшего в 2021 году мужчины

В Московской области нашли скелет пропавшего в 2021 году мужчины, сообщает РЕН ТВ.

В Московской области нашли скелет пропавшего в 2021 году мужчины
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По данным телеканала, 8 мая скелет обнаружили на территории бывшего завода в Производственном проезде подмосковного города Бронницы. С 30 декабря 2021 года погибший находился в розыске.

Сейчас эксперты устанавливают причину смерти, а полиция разбирается в произошедшем.

Ранее стало известно, что в Ленинградском районе Краснодарского края следователи нашли тело без вести пропавшей 19-летней девушки. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили ночью в лесу.

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