В Московской области нашли скелет пропавшего в 2021 году мужчины, сообщает РЕН ТВ.

© Lenta.ru

По данным телеканала, 8 мая скелет обнаружили на территории бывшего завода в Производственном проезде подмосковного города Бронницы. С 30 декабря 2021 года погибший находился в розыске.

Сейчас эксперты устанавливают причину смерти, а полиция разбирается в произошедшем.