Россиянин погиб при ударе Израиля по сектору Газа

Российский гражданин погиб в секторе Газа во время обстрела со стороны израильских военных. Об этом сообщил РИА Новости представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.

Погибший гражданин РФ Абу Хасван возглавлял медучреждение в Газе, которое специализировалось на физиотерапии и реабилитации. Ракета попала в дом, где он проживал вместе с женой и сыном — они также стали жертвами обстрела. Эту информацию подтвердила российская дипмиссия в Рамалле.