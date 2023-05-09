В Башкирии 17 человек отравились бесплатной шаурмой во время открытия новой точки продажи этого продукта. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что 7 мая администрация кафе «Донер» в городе Мелеуз решила привлечь новые клиентов, в честь открытия заведения посетители получили шаурму бесплатно.

После употребления шаурмы почти 20 посетителям кафе потребовалась медицинская помощь, они жаловались на отравление. В итоге 10 человек были госпитализированы, из них 7 детей в возрасте от 10 до 12 лет.

Полицейские считают, что отравившихся может быть больше, поскольку не все могли вызвать скорую помощь.