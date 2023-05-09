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Baza: в Башкирии 17 человек отравились бесплатной шаурмой

В Башкирии 17 человек отравились бесплатной шаурмой во время открытия новой точки продажи этого продукта. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В Башкирии 17 человек отравились бесплатной шаурмой
© РИА Новости

Отмечается, что 7 мая администрация кафе «Донер» в городе Мелеуз решила привлечь новые клиентов, в честь открытия заведения посетители получили шаурму бесплатно.

После употребления шаурмы почти 20 посетителям кафе потребовалась медицинская помощь, они жаловались на отравление. В итоге 10 человек были госпитализированы, из них 7 детей в возрасте от 10 до 12 лет.

Полицейские считают, что отравившихся может быть больше, поскольку не все могли вызвать скорую помощь.

Ранее сообщалось, что глава поселка Карла Либкнехта Курской области Александр Туточкин ответил на жалобу местного жителя на бездомных собак предложением открыть заведение, продающее шаурму.

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