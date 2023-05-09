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Екатеринбург накрыл смог и запах гари

Несколько районов Екатеринбурга накрыл смог. Жители центра города, Кировского района, Уралмаша и Эльмаша сообщили о сильном запахе гари, проникающем в квартиры.

Екатеринбург накрыл смог и запах гари
© URA.RU

«До нас добрался запах гари от лесных пожаров. Запах проникает в квартиру», — поделился читатель URA.RU.

URA.RU уже сообщало о смоге, накрывшем Екатеринбург 7 мая. Причиной послужили многочисленные лесные пожары в Свердловской области. Жители Кургана также отметили, что дым от горящих свердловских лесов дошел и до их города.

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