Екатеринбург накрыл смог и запах гари

Несколько районов Екатеринбурга накрыл смог. Жители центра города, Кировского района, Уралмаша и Эльмаша сообщили о сильном запахе гари, проникающем в квартиры.

URA.RU уже сообщало о смоге, накрывшем Екатеринбург 7 мая. Причиной послужили многочисленные лесные пожары в Свердловской области. Жители Кургана также отметили, что дым от горящих свердловских лесов дошел и до их города.