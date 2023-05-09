В Москве мужчина устроил стрельбу в квартире

В Москве на улице Подольских курсантов мужчина выстрелил в мать из пневматического оружия в ходе семейного конфликта. Об этом сообщили «Известиям» в столичном ГУ МВД.

По информации издания, пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу. Отмечается, что у нее не тяжелые травмы. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Ранее под Новосибирском полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры.