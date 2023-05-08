В Крыму над Азовским морем сбит неизвестный беспилотник

Над Азовским морем в Крыму вечером 8 мая сбили неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации Baza, беспилотник был сбит над морем неподалеку от села Глазовка Ленинского района.
По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Обломки беспилотника пока не смогли обнаружить.
7 мая в Минобороны РФ сообщали, что 22 ударных украинских беспилотников были сбиты ночью над Черным морем российскими силами ПВО. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что более десятка БПЛА атаковали город и полуостров, но все попытки прорвать оборону провалились, жертв и разрушений в Крыму нет.
6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что системы ПВО на полуострове сбили баллистическую ракету, запущенную украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2».