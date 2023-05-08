В Крыму над Азовским морем сбит неизвестный беспилотник

Над Азовским морем в Крыму вечером 8 мая сбили неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации Baza, беспилотник был сбит над морем неподалеку от села Глазовка Ленинского района.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Обломки беспилотника пока не смогли обнаружить.

7 мая в Минобороны РФ сообщали, что 22 ударных украинских беспилотников были сбиты ночью над Черным морем российскими силами ПВО. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что более десятка БПЛА атаковали город и полуостров, но все попытки прорвать оборону провалились, жертв и разрушений в Крыму нет.