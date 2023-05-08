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Арестован один из фигурантов дела о падении карусели в Оренбурге

Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал руководителя ООО «Аттракцион-Сервис», обслуживающего аттракционы в парке Оренбурга, где упала карусель.

Арестован один из фигурантов дела о падении карусели в Оренбурге
© РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что он арестован до 7 июля.

7 мая следственные органы задержали руководителей двух коммерческих организаций, которые занимались обслуживанием аттракционов в парке Оренбурга, в котором произошло падение карусели.

По последним данным, 20 человек попали в больницу после аварии в парке Оренбурга.

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