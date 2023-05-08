Арестован один из фигурантов дела о падении карусели в Оренбурге
Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал руководителя ООО «Аттракцион-Сервис», обслуживающего аттракционы в парке Оренбурга, где упала карусель.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что он арестован до 7 июля.
7 мая следственные органы задержали руководителей двух коммерческих организаций, которые занимались обслуживанием аттракционов в парке Оренбурга, в котором произошло падение карусели.
По последним данным, 20 человек попали в больницу после аварии в парке Оренбурга.