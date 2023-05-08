В Германии врача задержали по подозрению в убийстве двух пациентов

В Берлине задержали бывшего врача кардиологического отделения клиники «Шарите» по подозрению в убийстве двух пациентов. Об этом сообщает на сайте городской полиции.

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Медик подозревается в том, что в 2021 и 2022 годах в отделении интенсивной терапии он умышленно ввел большие дозы седативного препарата тяжелобольным пациентам, в результате чего они скончались.

Мужчину уволили в августе 2022 года. По данным сотрудников правоохранительных органов, в течение дня будет принято решение о его аресте.