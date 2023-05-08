Обнаруженный у завода по производству Су-34 в Новосибирске дрон запустил мальчик

Беспилотный летательный аппарат, который обнаружили на территории завода в Новосибирской области, был запущен ребенком, сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

По данным издания, восьмилетний мальчик играл с дроном, изготовленным самодельным способом. С помощью изоленты к нему была примотана камера.

В какой-то момент ребенок потерял управление, из-за чего дрон ушел в неконтролируемый полет и упал на территорию Новосибирского авиационного завода им. Чкалова, который занимается производством истребителей-бомбардировщиков Су-34 и С-70 «Охотник».

Беспилотник обнаружил охранник вечером 5 мая 2023 года. Было установлено, что устройство было оснащено дополнительной батареей, а его камера работала по принципу датчика движения.