В Оренбурге задержан третий фигурант уголовного дела о падении карусели
В Оренбурге задержан третий фигурант уголовного дела о падении карусели, сообщает пресс-служба СК по региону.
Задержанным оказался руководитель организации «Аттракцион-сервис», отметили в СК.
Ранее в прокуратуре Оренбургской области сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц мэрии Оренбурга после обрушения карусели с людьми.
При обрушении карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, среди них дети. Десять пациентов в среднетяжелом состоянии, их разместили в палатах травматологических отделений.
К настоящему моменту руководители коммерческих предприятий, которые обслуживали аттракционы в парке Оренбурга уже задержаны.
Прокуратура города сообщила, что объявила предостережение мэру для недопущения нарушений при эксплуатации оборудования и элементов благоустройства на территории города, включая аттракционы.