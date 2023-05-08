В Оренбурге задержан третий фигурант уголовного дела о падении карусели, сообщает пресс-служба СК по региону.

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Задержанным оказался руководитель организации «Аттракцион-сервис», отметили в СК.

Ранее в прокуратуре Оренбургской области сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц мэрии Оренбурга после обрушения карусели с людьми.

При обрушении карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, среди них дети. Десять пациентов в среднетяжелом состоянии, их разместили в палатах травматологических отделений.

К настоящему моменту руководители коммерческих предприятий, которые обслуживали аттракционы в парке Оренбурга уже задержаны.