Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в терроризме задержанному за покушение на писателя Захара Прилепина Александру Пермякову. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

Ранее 8 мая Пермякова доставили в суд.

Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бора. В результате случившегося писатель был тяжело ранен, водитель Александр Шубин скончался.