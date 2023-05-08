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Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение в терроризме

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в терроризме задержанному за покушение на писателя Захара Прилепина Александру Пермякову. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

Ранее 8 мая Пермякова доставили в суд.

Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бора. В результате случившегося писатель был тяжело ранен, водитель Александр Шубин скончался.

Пермякова задержали в день происшествия. Он рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина, а затем дистанционно привел его в действие. Задержанный утверждает, что был завербован спецслужбами Украины.

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