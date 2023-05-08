В российской колонии произошел пожар

В Свердловской области в одной из колоний произошел пожар. Об этом со ссылкой на представителей экстренных служб сообщает «Интерфакс».

«Огнем охвачена кровля клуба исправительной колонии в городе Ивдель», — уточнил собеседник агентства, заверив, что всех заключенных вывели из помещения.

Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.