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В российской колонии произошел пожар

В Свердловской области в одной из колоний произошел пожар. Об этом со ссылкой на представителей экстренных служб сообщает «Интерфакс».

В российской колонии произошел пожар
© РИА Новости

«Огнем охвачена кровля клуба исправительной колонии в городе Ивдель», — уточнил собеседник агентства, заверив, что всех заключенных вывели из помещения.

Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

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Ранее сообщалось, что в поселке Сосьва Свердловской области пожар полностью уничтожил лечебно-исправительное учреждение № 23 (ЛИУ), где отбывали наказание осужденные с туберкулезом и ВИЧ, а также жилые дома его сотрудников.

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