ФСБ задержала подозреваемых в попытке диверсии в Челябинской области

Как заявили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, ночью 7 мая произошло возгорание релейного и батарейного шкафов на перегоне Супряк — Цемзавод.

В пресс-службе УФСБ ответили на вопрос, подтверждают ли в спецслужбе задержание трёх человек в связи с инцидентом на участке ЮУЖД.