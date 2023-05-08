ФСБ задержала подозреваемых в попытке диверсии в Челябинской области

ФСБ задержала подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге в Челябинской области
Об этом пишет ТАСС.
Как заявили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, ночью 7 мая произошло возгорание релейного и батарейного шкафов на перегоне Супряк — Цемзавод.
В пресс-службе УФСБ ответили на вопрос, подтверждают ли в спецслужбе задержание трёх человек в связи с инцидентом на участке ЮУЖД.
«Мы подтверждаем факт задержания граждан», — заявили в спецслужбе.
Ранее пресс-служба Южного военного округа проинформировала, что в Новороссийске часовой задержал нарушителя, пытавшегося проникнуть на охраняемый объект.