Старший инженер Google выпал из окна офиса и разбился насмерть

Старший инженер по программному обеспечению Google был найден мертвым под окнами штаб-квартиры компании в Нью-Йорке. Об этом сообщает Business Insider.

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По предварительным данным, 31-летний мужчина выпал с 14 этажа здания — полиции города поступил звонок о человеке без сознания, лежащем на тротуаре около офиса Google в Манхэттене на Западной 15-й улице. Его забрали в больницу, где он впоследствии скончался.

"Мы крайне опечалены этим трагическим инцидентом, случившимся с одним из наших сотрудников. Наши мысли сейчас с семьей [погибшего], и из уважения к ним мы не даем дополнительных комментариев", — заявил пресс-секретарь Google Алекс Джозеф.