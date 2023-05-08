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Старший инженер Google выпал из окна офиса и разбился насмерть

Старший инженер по программному обеспечению Google был найден мертвым под окнами штаб-квартиры компании в Нью-Йорке. Об этом сообщает Business Insider.

Старший инженер Google выпал из окна офиса и разбился насмерть
© Газета.Ru

По предварительным данным, 31-летний мужчина выпал с 14 этажа здания — полиции города поступил звонок о человеке без сознания, лежащем на тротуаре около офиса Google в Манхэттене на Западной 15-й улице. Его забрали в больницу, где он впоследствии скончался.

"Мы крайне опечалены этим трагическим инцидентом, случившимся с одним из наших сотрудников. Наши мысли сейчас с семьей [погибшего], и из уважения к ним мы не даем дополнительных комментариев", — заявил пресс-секретарь Google Алекс Джозеф.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что cотрудники Google раскритиковали генерального директора корпорации Сундара Пичаи, сравнив его со злодеем из "Шрека" - лордом Фаркуадом. Причиной этому стал рост ежегодной зарплаты главы компании, несмотря на глобальное сокращение расходов, а также массовые увольнения, из-за которых десятки тысяч людей потеряли работу.

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