Появились подробности взрыва резервуара с дизельным топливом в Киеве

В Киеве на месте удара по резервуару с дизельным топливом также была повреждена газовая труба высокого давления, сообщил в Telegram начальник военной городской администрации Сергей Попко. По его словам, на месте загорелся газовый факел, позднее он был потушен. В результате атаки в Соломенском районе украинской столицы были повреждены 15 грузовиков и пять легковых авто.

В Соломенском районе поврежден резервуар (пять тонн) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и пять легковых автомобилей. Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован, — говорится в сообщении Попко.

О том, что в Соломенском районе Киева был поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн, Попко сообщал ночью. В администрации уточняли, что возгорания зафиксировано не было.

В ночь на 8 мая сообщалось о взрывах, которые были слышны в украинской столице и Киевской области. Также в регионе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась 3,5 часа.