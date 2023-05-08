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Появились подробности взрыва резервуара с дизельным топливом в Киеве

В Киеве на месте удара по резервуару с дизельным топливом также была повреждена газовая труба высокого давления, сообщил в Telegram начальник военной городской администрации Сергей Попко. По его словам, на месте загорелся газовый факел, позднее он был потушен. В результате атаки в Соломенском районе украинской столицы были повреждены 15 грузовиков и пять легковых авто.

Появились подробности взрыва резервуара с дизельным топливом в Киеве
© globallookpress.com

В Соломенском районе поврежден резервуар (пять тонн) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и пять легковых автомобилей. Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован, — говорится в сообщении Попко.

О том, что в Соломенском районе Киева был поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн, Попко сообщал ночью. В администрации уточняли, что возгорания зафиксировано не было.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе

В ночь на 8 мая сообщалось о взрывах, которые были слышны в украинской столице и Киевской области. Также в регионе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась 3,5 часа.

Кроме того, СМИ сообщили, что сильный пожар начался вечером 7 мая после взрыва в Одессе. При этом СМИ не назвали объект, на котором произошел пожар.

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