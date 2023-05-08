Пони сломал кости ребенку в Новой Москве

Пони сломал кости семилетнему мальчику на детской площадке в Новой Москве, передает Telegram-канал Baza.
По имеющейся информации, происшествие случилось в четверг, 4 мая. Ребенок катался на велосипеде и случайно врезался в пони. Животное от испуга ударило мальчика по бедру копытом. После этого пострадавший попытался уйти, но лошадь снова ударила его копытом, но уже в спину. Потерпевшего срочно госпитализировали с многочисленными переломами.
Ранее подросток на самокате травмировал семилетнего ребенка в Москве. Пострадавшего госпитализировали.