Пони сломал кости ребенку в Новой Москве

По имеющейся информации, происшествие случилось в четверг, 4 мая. Ребенок катался на велосипеде и случайно врезался в пони. Животное от испуга ударило мальчика по бедру копытом. После этого пострадавший попытался уйти, но лошадь снова ударила его копытом, но уже в спину. Потерпевшего срочно госпитализировали с многочисленными переломами.