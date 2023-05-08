В Индии число жертв при опрокидывании лодки с туристами возросло до 21

Увеличилось количество погибших при крушении туристической лодки в индийском Тануре, сообщает ТАСС со ссылкой на ANI.

Представители службы безопасности заявили, что на данный момент обнаружили 21 тело. При этом неизвестно точное количество людей находившихся на лодке. По этой причине поиски будут продолжены, чтобы понять, есть ли еще жертвы.