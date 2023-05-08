В Киеве после взрывов поврежден резервуар с топливом
Резервуар с топливом емкостью 10 тонн поврежден в Соломенском районе Киева, где в ночь на понедельник произошли взрывы. Зафиксирована утечка топлива, сообщила столичная военная администрация.
"Поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн, есть утечка", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Уточняется, что возгорания не зафиксировано, на место направлены спасатели.
Ночью в Киеве и области произошли взрывы. В настоящее время тревога в столице отменена, она длилась 3,5 часа.