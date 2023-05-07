В Тюменской области природные пожары уничтожили 124 строения

Более 120 строений уничтожены в деревне Речкина и поселке Богандинский, а также в трех садовых товариществах Тюменской области в результате природных пожаров. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в экстренных службах.

"На территории деревни Речкина и поселка Богандинский, а также трех СНТ огнем от перешедших природных пожаров уничтожены 124 строения, сколько из них жилых домов - устанавливается", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших нет.

К тушению природных пожаров привлечены самолет Ил-76 МЧС России и три вертолета. Всего авиацией совершены 192 слива, сброшено почти 1 219 тонн воды. "Группировка сил и средств будет усилена за счет пожарных подразделений из Татарстана и Оренбургской области, а также Волжского спасательного центра", - добавил представитель экстренных служб.

В течение воскресенья на территории Тюменской области ликвидированы девять ландшафтных и три лесных пожара. Продолжается работа по ликвидации 12 ландшафтных и 11 лесных пожаров. Работу осложняют сильный порывистый ветер и жаркая сухая погода. Эвакуация жителей объявлена в семи населенных пунктах: деревни Речкина, Коняшина, Насекина, Чаплык, село Кулига, поселок Богандинский, 10-й военный городок. Развернуты пункты временного размещения в школах поселков Молодежный, Богандинский, Боровский, сел Ембаево, Чикчи, Мальково, Каменка, Черчишево.