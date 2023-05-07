$76.82-1.7984.91-2.09

Три человека погибли при пожарах в Курганской области

Три человека погибли в масштабных пожарах в Курганской области, сообщает СУ СК России по региону. Точное количество погибших устанавливается, говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело.

Три человека погибли при пожарах в Курганской области
© kurgancityru, ВКонтакте

Ранее из-за пожаров по всему региону был введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков. В деревне Юлдус загорелись школа и 20 домов. Проводится эвакуация нескольких деревень, а также микрорайона и поселков в пригороде Кургана. В области ограничили движение по автодорогам.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность). Как считают в следственном управлении, огонь распространился из-за возможной халатности со стороны должностных лиц, которые не обеспечили пожарную безопасность в пожароопасный период.

Еще в одном российском регионе ввели режим ЧС

В регион прибыл самолет ИЛ-76 МЧС России, ожидаются еще два борта ИЛ-76 Минобороны. Общая группировка сил и средств для тушения пожаров составит более 1000 человек и около 250 единиц техники.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий