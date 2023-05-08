В Омской области введен режим ЧС из-за пожаров

«На оперативном штабе из-за природных пожаров ввели на территории Омской области режим ЧС. В Омской области сейчас складывается крайне пожароопасная и напряженная обстановка, которая осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков», — заявил он.