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В Омской области введен режим ЧС из-за пожаров

На территории Омской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается в официальном Виталия Хоценко.

В Омской области введен режим ЧС из-за пожаров
© lenta.ru

«На оперативном штабе из-за природных пожаров ввели на территории Омской области режим ЧС. В Омской области сейчас складывается крайне пожароопасная и напряженная обстановка, которая осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков», — заявил он.

Кроме того, введен запрет на все виды охоты в 11 северных районах региона.

Ранее еще в одном российском регионе ввели режим ЧС. Соответствующее постановление подписано губернатором Курганской области из-за природных пожаров.

В апреле Омск накрыл смог, образовавшийся из-за нескольких десятков лесных пожаров, которые бушуют в регионе.

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