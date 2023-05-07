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В машине бизнесмена нашли 20 кг наркотиков в Подмосковье

В Подмосковье полицейские остановили УАЗ, в котором нашли 20 килограммов наркотиков. Об инциденте сообщает Telegram-канал Shot.

В машине бизнесмена нашли 20 кг наркотиков в Подмосковье
© ТАСС

За рулем автомобиля был 37-летний бизнесмен, который торгует продуктами. Машину остановили для досмотра на трассе М 4 «Дон», возле Каширы.

В багажнике полицейские увидели ящик для инструментов и попросили его открыть. Внутри оказалось около 20 килограмм наркотиков – гашиша и мефедрона.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали женщину, которая наряжала кошку в детский комбинезон, а в него прятала свертки с мефедроном.

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