В Нижегородской области сняли с мели теплоход  «Илья Муромец»

В Нижегородской области с мели сняли теплоход «Илья Муромец». На его борту находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.

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По данным агентства, теплоход совершал рейс из Ульяновский области в Москву и сел на мель в городе Городец между шлюзами.

«Судно снято с мели», - пояснили в пресс-службе.

К месту происшествия был направлен буксир Волжского пароходства. Инцидент не помешал проходу судов.

В общей сложности, корабль находился на мели около пяти часов. Предварительно, он не получил повреждений. О пострадавших не сообщается.