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В Сети появилось видео с огненными смерчами в Курганской области

В интернете появилось видео с огненными смерчами, разгуливающими по полям и лесам Курганской области. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На горизонте видна огненная воздушная воронка, которая проносится над лесами, вызывая пожары. Съемка ведется на фоне населенного пункта, окутанного облаками дыма.

Канал пишет, что во многих местах области наблюдаются задымления. Жителей поселков массово эвакуируют, сотрудники ДПС перекрывают трассы и дороги. Энергетики сообщают об отключениях электричества.

Задымлен и сам Курган. Власти посоветовали горожанам закрыть окна и пить больше воды.

Ранее сообщалось, что лесной пожар добрался до деревни Юлдус Курганской области. Загорелись школа и 20 домов, началась эвакуация людей.

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