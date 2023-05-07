$76.82-1.7984.91-2.09

ДПС нашла почти 20 кг наркотиков в УАЗе бизнесмена в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники ГИБДД обнаружили почти 20 кг наркотиков в автомобиле бизнесмена, сообщает Telegram-канал Shot.

ДПС нашла почти 20 кг наркотиков в УАЗе бизнесмена в Подмосковье
© ТАСС

Автоинспекторы совместно с сотрудниками наркоконтроля остановили автомобиль УАЗ на трассе М4 «Дон» возле Каширы во время рейда. Во время досмотра машины внимание сотрудников привлек ящик для инструментов. В нем находилось около 10 кг мефедрона и еще столько же гашиша.

По данным Shot, за рулем УАЗа находился предприниматель из Оренбурга, учредитель ООО «Времена года» (занимается торговлей продуктами) Андрей Томин. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий