ДПС нашла почти 20 кг наркотиков в УАЗе бизнесмена в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники ГИБДД обнаружили почти 20 кг наркотиков в автомобиле бизнесмена, сообщает Telegram-канал Shot.
Автоинспекторы совместно с сотрудниками наркоконтроля остановили автомобиль УАЗ на трассе М4 «Дон» возле Каширы во время рейда. Во время досмотра машины внимание сотрудников привлек ящик для инструментов. В нем находилось около 10 кг мефедрона и еще столько же гашиша.
По данным Shot, за рулем УАЗа находился предприниматель из Оренбурга, учредитель ООО «Времена года» (занимается торговлей продуктами) Андрей Томин. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков.