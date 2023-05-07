ДПС нашла почти 20 кг наркотиков в УАЗе бизнесмена в Подмосковье

Автоинспекторы совместно с сотрудниками наркоконтроля остановили автомобиль УАЗ на трассе М4 «Дон» возле Каширы во время рейда. Во время досмотра машины внимание сотрудников привлек ящик для инструментов. В нем находилось около 10 кг мефедрона и еще столько же гашиша.