На Байкале произошло землетрясение

В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии в Telegram .

«В 22:07 по местному времени зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 22 километре северо-западнее от населенного пункта Оймур Кабанского района. Энергетический класс составил 12», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что толчки ощущались на территории Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского, Селенгинского, Тарбагатайского, и Заиграевского районов Бурятии, а также в Улан-Удэ. Данных о разрушениях и пострадавших сейчас нет.