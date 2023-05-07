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На Байкале произошло землетрясение

В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии в Telegram.

На Байкале произошло землетрясение
© РИА Новости

«В 22:07 по местному времени зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 22 километре северо-западнее от населенного пункта Оймур Кабанского района. Энергетический класс составил 12», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что толчки ощущались на территории Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского, Селенгинского, Тарбагатайского, и Заиграевского районов Бурятии, а также в Улан-Удэ. Данных о разрушениях и пострадавших сейчас нет.

Ранее землетрясение магнитудой 4 произошло в Тунгиро-Олекминском районе Забайкальского края. Эпицентр землетрясения оказался в селе Тупик. Энергетический класс — 12-й, это соответствует примерно 3-4 баллам по шкале Рихтера.

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