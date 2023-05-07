В МЧС прокомментировали пожар на стройке в Москве

На открытой площадке стройки на западе Москвы загорелись строительные материалы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

По данным агентства, инцидент произошел на строительной площадке крупной компании на улице Наташи Ковшовой, дом №17.

В пресс-службе пояснили, что первоначально возгорание возникло на площади 40 кв. м. Затем огонь распространился на 150 кв. м. В итоге, после того как загорелись гидроизоляция и утеплитель, площадь пожара составила 500 кв. метров.

В МЧС уточнили, что сигнал о возгорании поступил в ведомство в 16:34 мск. На место происшествия сразу же выехали наряды огнеборцев.