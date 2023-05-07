$76.82-1.7984.91-2.09

В МЧС прокомментировали пожар на стройке в Москве

На открытой площадке стройки на западе Москвы загорелись строительные материалы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

По данным агентства, инцидент произошел на строительной площадке крупной компании на улице Наташи Ковшовой, дом №17.

В пресс-службе пояснили, что первоначально возгорание возникло на площади 40 кв. м. Затем огонь распространился на 150 кв. м. В итоге, после того как загорелись гидроизоляция и утеплитель, площадь пожара составила 500 кв. метров.

В МЧС уточнили, что сигнал о возгорании поступил в ведомство в 16:34 мск. На место происшествия сразу же выехали наряды огнеборцев.

По состоянию на 17-25 мск пожар был ликвидирован.

31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий