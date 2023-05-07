Для подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина использовались противотанковые мины с зарядом пластида. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что задержанный по подозрению в теракте сообщил, что он сам подготовил взрыв. При этом сотрудники спецслужб провели обыски по нескольким адресам, где мог проживать обвиняемый.

Ранее сообщалось, что саперы работают на месте взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина возле нижегородского поселка Пионерский. Отмечается, что место происшествия обследуют на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Также пресс-служба Прилепина заявила, что он был успешно выведен из медикаментозного сна и находится в сознании.

6 мая автомобиль Audi Q7, в салоне которого находился Захар Прилепин, взорвался на трассе в Борском районе Нижнего Новгорода. Врачи госпитализировали писателя с ранением обеих ног. В машине вместе с Прилепиным находилась его дочь. По данным Baza, она покинула автомобиль за несколько минут до взрыва. Водитель машины погиб на месте.