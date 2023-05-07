В Тюиенской области введен режим ЧС из-за пожаров
На всей территории Тюменской области введен режим ЧС. Со срочным обращением к жителям 7 мая выступил губернатор Александр Моор.
«С учетом складывающейся обстановки мною принято решение с сегодняшнего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области», - заявил Моор.
По его словам, на территории области сложилась очень напряженная обстановка связанная с пожарами. Каждый день фиксируются новые очаги, горят поселки. Ситуация усугубляется жаркой погодой и сильным ветром, который за секунды разгоняет огонь на сотни метров.
Сейчас пожары тушат пять вертолетов и самолет Ил-76.
Моор отметил, что в «большинстве случаев причинами возгорания являются поджоги, человеческий фактор». Люди жарят шашлыки, сжигают траву, разводят огонь на дачных участках, что приводит к массивным пожарам, уничтожающим не только леса, но и населенные пункты.
В воскресенье в деревне Речкина Тюменского муниципального района загорелись шесть строений. Тушение осложняется из-за сильного ветра.