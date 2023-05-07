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Mash: мошенники под видом инвестиций в африканскую компанию забрали $1 млн у экс-депутата

Мошенники выманили у бывшего директора предприятия, вошедшего в состав «Лукойла», и бывшего депутата Рустяма Хисаева 1 млн долларов под видом инвестиций в алмазодобывающую компанию в Африке, сообщается в Telegram-канале Mash.

Мошенники под видом инвестиций забрали $1 млн у экс-депутата
© Телеграм-канал «SHOT»

По данным издания, в 2019 году Рустям Хисаев начал работать с финансистами из SaxInvest. Через какое-то время они предложили бывшему депутату вложить деньги в африканскую компанию, добывающую алмазы, и несколько IT-компаний. В Турции финансисты показали Хисаеву презентацию, после чего он передал им около 1 млн долларов.

Через полтора года мужчина захотел снять 300 тыс. долларов, однако получил письменный отказ. После этого финансисты перестали выходить на связь.

В 2021 году Рустям Хисаев обратился в отделение полиции, где рассказал о произошедшем. Также жертвами мошенников стали еще два предпринимателя. Общий причиненный ущерб составил 171,5 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Местоположение злоумышленников устанавливается.

Ранее москвичка распознала обман мошенников и «развела» их на $10.

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