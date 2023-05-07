Безбилетник взял штурмом турникет московского метро и попал на видео

Мужчина разбил стеклянные створки турникета на станции московского метро «Саларьево», после разговора с сотрудниками службы безопасности метрополитена. В сети появились кадры произошедшего. Прокуратура Москвы квалифицировали действия мужчины по ст. 214 УК РФ (вандализм).

Согласно видеокадрам, мужчина перед тем, как разбить турникет о чем-то спорил с сотрудниками столичной подземки. Предположительно, 47-летнего мужчину попросили показать свой багаж для досмотра, но тот отказывался. После этих разговоров мужчина быстро направился к турникету и разбил створки.

Мужчина впоследствии признал вину и пообещал возместить нанесенный ущерб.

Представитель МВД Ирина Волк ранее заявила, что на станции «Тверская» Замоскворецкой линии в Москве пьяный пассажир попытался силой вломиться в поезд и выбил стекло в двери. Мужчина был задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.