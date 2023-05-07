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В Оренбурге задержали глав организаций, обслуживающих упавшую карусель

Правоохранители задержали руководителей коммерческих фирм, занимающихся обслуживанием аттракционов в Оренпарке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

В Оренпарке в субботу, 6 мая, с карусели «Вихрь» слетели кабинки с отдыхающими жителями города. В результате ЧП пострадали 19 человек, 11 из них были госпитализированы в медицинские учреждения Оренбурга.

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с каруселью в Оренбурге

Следственные органы возбудили дела об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, а также о халатности.

В рамках расследования этих дел, уточнили в СУ СК по Оренбургской области, следователи провели обыски в офисах ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж», отвечающих за различные аспекты деятельности аттракционов.

В ходе обысков, отметили в пресс–службе, была изъята документация. Кроме того, по результатам обысков, в качестве подозреваемых были задержаны руководители организаций.

Ранее сообщалось, что семеро пострадавших в результате инцидента находятся в состоянии средней тяжести, двое - в тяжелом состоянии.

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