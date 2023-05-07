$76.82-1.7984.91-2.09

Поджигателей военкомата в Екатеринбурге задержали в ходе оперативной разработки ФСБ

Двое мужчин, готовивших поджог Кировского военкомата в Екатеринбурге, были задержаны благодаря оперативной разработке сотрудников свердловского управления ФСБ. Силовики знали о планах поджигателей и задержали их с поличным, сообщил URA.RU источник в оперативных службах региона.

Поджигателей военкомата в Екатеринбурге задержали в ходе оперативной разработки ФСБ
© РИА Новости

«В ФСБ знали о планах мужчин, поэтому задержание проводилось именно в тот самый момент, когда преступный умысел должен был перейти в прямое действие. Задержание преступников — плановая реализация свердловского УФСБ», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела о приготовлении к совершению террористического акта. Корреспондент обратился в пресс-службу регионального УФСБ. Там не подтвердили, но и не опровергли информацию.

Ранее сообщалось, что это якобы сотрудник полиции, охранявший военкомат, заметил подозрительных людей с канистрой, благодаря чему поджог удалось предотвратить, а граждан задержать. СМИ сообщали, что за диверсию мужчинам была обещана награда в размере 40 тысяч рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий