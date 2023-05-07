Поджигателей военкомата в Екатеринбурге задержали в ходе оперативной разработки ФСБ

Двое мужчин, готовивших поджог Кировского военкомата в Екатеринбурге, были задержаны благодаря оперативной разработке сотрудников свердловского управления ФСБ. Силовики знали о планах поджигателей и задержали их с поличным, сообщил URA.RU источник в оперативных службах региона.

«В ФСБ знали о планах мужчин, поэтому задержание проводилось именно в тот самый момент, когда преступный умысел должен был перейти в прямое действие. Задержание преступников — плановая реализация свердловского УФСБ», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела о приготовлении к совершению террористического акта. Корреспондент обратился в пресс-службу регионального УФСБ. Там не подтвердили, но и не опровергли информацию.