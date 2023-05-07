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Стало известно о диверсии на железной дороге в Челябинской области

Диверсанты попытались поджечь релейные шкафы на железной дороге в Челябинской области, чтобы вывести из строя оборудование. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Стало известно о диверсии на железной дороге в Челябинской области
© lenta.ru

Возгорание заметили в ночь на 7 мая в 20 километрах от Магнитогорска, на перегоне Супряк — Цемзавод. Экстренные службы оперативно приехали на место возгорания. В настоящий момент правоохранители проводят поиски поджигателей.

Также стало известно, что на месте нашли черную балаклаву, а оба подожженых релейных шкафа были вскрыты, замки сломаны.

2 мая неизвестные подорвали железнодорожное полотно в Брянской области. В пресс-службе РЖД сообщили, что в результате диверсии с путей сошли порядка 20 вагонов грузового поезда.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства.

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