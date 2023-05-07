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Отец сербского террориста умер от сердечного приступа

В Сербии от сердечного приступа умер отец мужчины, обвиняемого в совершении теракта в ночь на 5 мая. Об этом сообщает газета «Политика». В результате стрельбы погибли восемь человек, еще 14 получили ранения.

Отец сербского террориста умер от сердечного приступа
© globallookpress.com

Как пишет издание, отец преступника из муниципалитета Младеновац Радиша Блажич умер в субботу, 6 мая.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 5 мая. Молодой человек 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата, после чего попытался скрыться. После продолжительной погони стрелок был задержан. В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.

Президент Сербии Александр Вучич назвал произошедшее террористическим актом. По его словам, задержанный «больше никогда не выйдет из тюрьмы».

В стране объявлен трехдневный траур.

Ранее, 3 мая, в одной из школ Белграда 14-летний ученик застрелил из отцовского пистолета восемь детей и охранника, также пострадали еще шестеро подростков и учитель.

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