Отец сербского террориста умер от сердечного приступа

В Сербии от сердечного приступа умер отец мужчины, обвиняемого в совершении теракта в ночь на 5 мая. Об этом сообщает газета «Политика». В результате стрельбы погибли восемь человек, еще 14 получили ранения.

Как пишет издание, отец преступника из муниципалитета Младеновац Радиша Блажич умер в субботу, 6 мая.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 5 мая. Молодой человек 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата, после чего попытался скрыться. После продолжительной погони стрелок был задержан. В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.

Президент Сербии Александр Вучич назвал произошедшее террористическим актом. По его словам, задержанный «больше никогда не выйдет из тюрьмы».

В стране объявлен трехдневный траур.