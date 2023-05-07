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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с каруселью в Оренбурге

Пострадавшие в ЧП с каруселью в Оренбурге находятся в медицинских учреждениях города, рассказала глава регионального Минздрава Татьяна Савинова. Она добавила, что у них стабильное состояние, ухудшения не фиксируются, пишет РИА «Новости».

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с каруселью в Оренбурге
© РИА Новости

В субботу, 6 мая, в Оренпарке с карусели «Вихрь» упали кабинки с людьми. В результате ЧП пострадали 19 человек, 11 из них были госпитализированы.

В Оренбурге при падении карусели пострадали 15 человек

Савинова пояснила, что утром посетила четыре больницы, в которых находятся пострадавшие оренбуржцы.

По ее словам, лучшие врачи города занимаются лечением молодой женщины, которая находится в крайне тяжелом состоянии.

Состояние 10-летней девочки, также серьезно пострадавшей при инциденте, остается тяжелым. Вместе с тем, она находится в сознании, дышит самостоятельно, отметила Савинова.

Семь человек, уточнила глава ведомства, остаются в состоянии средней тяжести, двое - в удовлетворительном. Кроме того, восемь жителей города проходят амбулаторное лечение.

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