Медики рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с каруселью в Оренбурге

Пострадавшие в ЧП с каруселью в Оренбурге находятся в медицинских учреждениях города, рассказала глава регионального Минздрава Татьяна Савинова. Она добавила, что у них стабильное состояние, ухудшения не фиксируются, пишет РИА «Новости».

В субботу, 6 мая, в Оренпарке с карусели «Вихрь» упали кабинки с людьми. В результате ЧП пострадали 19 человек, 11 из них были госпитализированы.

Савинова пояснила, что утром посетила четыре больницы, в которых находятся пострадавшие оренбуржцы.

По ее словам, лучшие врачи города занимаются лечением молодой женщины, которая находится в крайне тяжелом состоянии.

Состояние 10-летней девочки, также серьезно пострадавшей при инциденте, остается тяжелым. Вместе с тем, она находится в сознании, дышит самостоятельно, отметила Савинова.