Медики рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с каруселью в Оренбурге
Пострадавшие в ЧП с каруселью в Оренбурге находятся в медицинских учреждениях города, рассказала глава регионального Минздрава Татьяна Савинова. Она добавила, что у них стабильное состояние, ухудшения не фиксируются, пишет РИА «Новости».
В субботу, 6 мая, в Оренпарке с карусели «Вихрь» упали кабинки с людьми. В результате ЧП пострадали 19 человек, 11 из них были госпитализированы.
Савинова пояснила, что утром посетила четыре больницы, в которых находятся пострадавшие оренбуржцы.
По ее словам, лучшие врачи города занимаются лечением молодой женщины, которая находится в крайне тяжелом состоянии.
Состояние 10-летней девочки, также серьезно пострадавшей при инциденте, остается тяжелым. Вместе с тем, она находится в сознании, дышит самостоятельно, отметила Савинова.
Семь человек, уточнила глава ведомства, остаются в состоянии средней тяжести, двое - в удовлетворительном. Кроме того, восемь жителей города проходят амбулаторное лечение.