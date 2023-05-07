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ФСБ задержала с поличным вывозившего в Польшу госнаграды россиянина

Гражданин России, пытавшийся вывезти в Польшу боевые ордена и медали времен Великой Отечественной войны, был задержан правоохранителями. Он получил шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Об этом со ссылкой на данные Центра общественных связей ФСБ России (ЦОС) сообщает РИА Новости.

ФСБ задержала с поличным вывозившего в Польшу госнаграды россиянина
© Lenta.ru

Мужчину взяли с поличным при попытке отправить за границу шесть государственных наград. Всего у задержанного изъяли 25 орденов и медалей. Все они были переданы родственникам награжденных.

На основании собранных доказательств возбуждены и расследованы уголовные дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 226.1, части 3 статьи 30, статьи 324 (4 эпизода) и статьи 324 УК России (15 эпизодов). Приговор Ленинского районного суда города Кирова вступил в силу.

Ранее В Крыму полицейские раскрыли кражу орденов и медалей Великой Отечественной войны. Восемь наград нашли в квартире задержанного при обыске, а еще пять — в антикварном магазине.

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