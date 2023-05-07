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Jiji: число пострадавших в результате землетрясений в Японии достигло 34

В результате землетрясений в японской префектуре Исикава пострадали не менее 34 человек, пишет агентство Jiji. Из его данных следует, что наибольшее число пострадавших являются жителями поселка Судзу, где сильнее всего ощущались подземные толчки, что привело к разрушениям нескольких жилых домов. Также известно, что не менее одного человека пострадало в соседней префектуре Тояма.

Jiji: число пострадавших в результате землетрясений в Японии выросло
© Газета.Ru

Большинство полученных травм оказались средней степени тяжести, но два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме этого, к настоящему моменту известно о погибшем мужчине, который упал с лестницы в момент землетрясения.

В российском посольстве в Японии утверждают, что среди пострадавших нет граждан РФ. В пятницу произошло землетрясение в центральной части главного японского острова Хонсю на побережье Японского моря. Изначально заявленная магнитуда составляла 6,3, но после сейсмологи повысили ее до 6,5. Метеорологическое управление страны сообщило, что эпицентр находился в префектуре Исикава на полуострове Ното, а очаг залегал на глубине около 12 км.

Эксперты предупреждают о возможности мощных афтершоков в ближайшую неделю, призвав местных жителей к максимальной бдительности. 1 мая у берегов Японии были зафиксированы четыре землетрясения подряд магнитудой до 5,9.

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