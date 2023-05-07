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Полиция Лондона задержала более 50 человек в ходе коронации Карла III

В британской столице в ходе антимонархических акций протеста в день коронации Карла III задержаны 52 человека. Об этом информирует Reuters со ссылкой на данные правоохранителей.

Полиция Лондона задержала более 50 человек в ходе коронации Карла III
© Global Look Press

"Полиция Лондона арестовала лидера антимонархической группы "Республика" и еще 51 человека на коронации", - говорится в материале.

По данным агентства, демонстрации, грозящие сорвать коронационную процессию, были зафиксированы в Глазго, Шотландии, Кардиффе и Уэльсе. Митингующие держали плакаты с надписью: "Не мой король" и пропагандировали отмену монархии в пользу поддержки простого народа.

Накануне в Вестминстерском соборе в Лондоне прошла коронация короля Карла III. В присутствии более 2000 гостей, среди которых были политики, монархи, кронпринцы, принцессы и поп-звезды, 74-летний монарх поклялся править в соответствии с христианской верой и произнес специально написанную для него молитву.

Он стал сороковым английским королем, помазанным на царство в Вестминстерском аббатстве. Как прошла церемония - в материале "Газеты.Ru".

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